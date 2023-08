Wielrenner Martínez vertrekt na het seizoen bij Ineos

Wielerploeg Ineos Grenadiers neemt aan het einde van het seizoen afscheid van Daniel Martínez. De 27-jarige Colombiaan reed sinds 2021 voor de Britse formatie.

Martínez won in zijn tijd bij Ineos onder meer de Ronde van het Baskenland en de Ronde van de Algarve. In zijn eerste Ronde van Italië bij het team hielp hij zijn Colombiaanse landgenoot Egan Bernal aan de eindzege en eindigde hij zelf op de vijfde plaats in het eindklassement. In de Ronde van Frankrijk van 2020 won hij een etappe in dienst van EF Education First.