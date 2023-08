Atlete Hassan loopt op WK zowel 1500, 5000 als 10.000 meter

Sifan Hassan doet bij de wereldkampioenschappen in Boedapest mee aan zowel de 1500, 5000 als 10.000 meter. Dat heeft de 30-jarige Nederlandse atlete woensdagavond besloten, vertelde ze donderdag tijdens een onlinepersbijeenkomst.

Hassan maakt daarmee dezelfde keuze als twee jaar geleden tijdens de Olympische Spelen. In Tokio won ze zowel de 5000 als 10.000 meter en op de 1500 meter pakte ze brons.

“In Tokio was het nieuw voor me. Ik heb nu minder stress en weet nu hoe ik het moet doen. Ik houd van uitdagingen”, aldus Hassan, die zaterdag direct een druk programma heeft. In de middag komt ze in actie in de series van de 1500 meter. In de avond is de finale van de 10.000 meter.

Bij het vorige WK, vorig jaar in Eugene, deed Hassan mee op de 5000 en 10.000 meter en behaalde ze geen medaille. In 2019 in Doha koos ze ook voor twee afstanden, de 1500 en 10.000 meter. Op beide afstanden won Hassan goud.

De laatste wedstrijd waar Hassan in aanloop naar de WK aan meedeed was op 23 juli tijdens de Diamond League in Londen. De atlete scherpte toen op de 5000 meter haar Europese record aan tot 14.13,42, waarmee ze derde werd. Daarna bereidde ze zich in Utah op hoogte voor op het toernooi in Boedapest.

Hassan zegt op de WK tevreden te zijn als ze op alle drie de afstanden alles heeft gegeven, ook al levert dat geen medaille op. “Meer dan mijn uiterste best kan ik niet doen. Als ik dan drie keer vijfde word, ben ik tevreden”, aldus de veelvoudig kampioene, die in april de marathon in Londen won en daarmee nog meer te kiezen heeft.

Waar Hassan zich volgend jaar bij de Spelen van Parijs op gaat focussen, weet ze nog niet. “Dat kan ik een jaar van tevoren nog niet zeggen. Dat beslis ik volgend jaar pas. Misschien loop ik wel de 800 meter”, zei ze gekscherend.