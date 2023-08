Brit Coe opnieuw herkozen als voorzitter wereldatletiekbond

Sebastian Coe is opnieuw herkozen als voorzitter van wereldatletiekbond World Athletics. De 66-jarige Brit begint aan zijn derde en laatste termijn. In Boedapest, waar zaterdag de wereldkampioenschappen van start gaan, stemden 192 leden voor. 3 leden onthielden zich van stemming. Niemand anders had zich kandidaat gesteld.

Ximena Restrepo werd, als eerste vrouw, herkozen als vicevoorzitter van World Athletics. De Nederlandse bestuurster Sylvia Barlag werd ook herkozen als bestuurslid.

“Ik ben dankbaar voor de steun van mijn collega’s en ben verheugd om te zien dat de toezeggingen die we tijdens het hervormingsproces van het bestuur in 2016 hebben gedaan, zijn uitgekomen”, aldus Coe. “Maar de klus is nog niet geklaard en we moeten blijven aandringen op gendergelijkheid in al onze vertegenwoordigende organen. De kracht van onze sport zit in de diversiteit en dat moet worden weerspiegeld in ons bestuur op alle niveaus.”