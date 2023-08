Duitse wielrenner Ackermann stapt over naar Israel – Premier Tech

Pascal Ackermann verlaat UAE Team Emirates. De Duitse wielrenner maakt de overstap naar Israel – Premier Tech, waar hij wordt herenigd met zijn landgenoot Michael Schwarzmann. Hij komt over van Lotto Dstny.

De 29-jarige Ackermann en 32-jarige Schwarzmann waren van 2017 tot 2021 ploeggenoten bij Bora-hansgrohe. Ackermann boekte tot dusverre veertig overwinningen in zijn professionele carrière, waaronder drie etappes in de Ronde van Italië en twee in de Ronde van Spanje. Hij nam nog nooit deel aan de Tour de France. Dat kwam mede doordat bij UAE Team Emirates alles in het teken stond van een goed eindklassement voor de Sloveen Tadej Pogacar.

Bij Israel – Premier Tech rekent Ackermann wel op deelname aan de Tour. “Het is het perfecte team om voor te rijden en een eerste Tour-overwinning te pakken”, zegt hij.