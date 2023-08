Jumbo-Visma legt Brits klimtalent Tulett (21) voor twee jaar vast

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft voor volgend seizoen het klimtalent Ben Tulett binnengehaald. De 21-jarige Brit komt over van Ineos Grenadiers en heeft een contract gekregen voor twee jaar. Bij de Nederlandse ploeg moet Tulett de stap maken naar de wereldtop als klassementsrenner.

Jumbo-Visma ziet in Tulett “een van de grootste talenten” voor het rondewerk. De Brit won dit jaar al een rit in de Ronde van Noorwegen en pakte ook de eindoverwinning in die koers.

Tulett is op zijn beurt ook lovend over zijn nieuwe ploeg. “In mijn ogen is dit hét topteam in onze sport. Deze ploeg heeft dit jaar al de Giro d’Italia en de Tour de France gewonnen. Ik wil leren van de ervaren renners en specialisten in de ploeg die daaraan hebben bijgedragen.”

Eerder deze week maakte Jumbo-Visma al de komst van de Amerikaan Matteo Jorgenson van Movistar bekend.