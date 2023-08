Naast Van der Poel showt ook Kopecky regenboogtrui in Etten-Leur

Naast Mathieu van der Poel showt ook Lotte Kopecky zondag in Etten-Leur de regenboogtrui die ze afgelopen week bij de WK wielrennen in Glasgow veroverde in de wegwedstrijd. De organisatie van de profwielerronde in de Brabantse gemeente heeft de Belgische weten te strikken om mee te doen. Eerder zegde Van der Poel, die in Glasgow de wereldtitel op de weg won, al zijn deelname toe.

De 28-jarige Nederlander sloot het multi-WK in Schotland af in mineur. Van der Poel deed in het slotweekeinde ook mee aan het mountainbiken, maar hij ging al kort na de start onderuit en moest de koers verlaten.

“Grote hoogtes en flinke dieptepunten”, zo omschreef Van der Poel op Instagram zijn WK. “Ik had me een andere terugkeer op de mountainbike voorgesteld. Tot snel in de profwielerronde van Etten-Leur, waar ik voor het eerst mijn regenboogtrui laat zien.”

Kopecky zegevierde op de slotdag van de WK in de wegwedstrijd voor de vrouwen. De 27-jarige Belgische van SD Worx sprong in de slotronde weg en soleerde naar het goud. Haar Nederlandse ploeggenote Demi Vollering eindigde als tweede. In de Tour de France voor vrouwen pakte Vollering de eindzege en werd Kopecky tweede.