Belgische veldrijder Aerts twee jaar geschorst na positieve test

De internationale wielerunie UCI heeft het beroep van de Belgische veldrijder Toon Aerts afgewezen en hem definitief voor twee jaar geschorst na een positieve dopingtest begin 2022. De schorsing van de 29-jarige renner gaat met terugwerkende kracht in op 16 februari 2022.

De resultaten van Aerts tussen 19 januari 2022, de datum waarop hij de positieve test aflegde, tot 5 februari 2022 zijn geschrapt. De Belg heeft nog wel de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal CAS.

Aerts testte bij een dopingcontrole buiten de wedstrijden om positief op het verboden middel letrozol metaboliet. Zelf beweerde hij het product niet bewust te hebben genomen en dat een kleine hoeveelheid letrozole in zijn bloed terecht was gekomen door voeding of een gecontamineerd voedingssupplement. Het antidopingtribunaal van de UCI oordeelde echter dat Aerts niet heeft kunnen aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam was gekomen.

Aerts zit sinds september 2022 zonder ploeg, nadat de samenwerking met Baloise Trek Lions in onderling overleg werd beƫindigd.