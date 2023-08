Overtuigende zege volleybalsters op Slowakije bij EK

De Nederlandse volleybalsters hebben hun tweede wedstrijd op het EK in Estland overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg Slowakije met 3-0. De setstanden waren 25-20 25-19 25-19. Oranje was in de eerste wedstrijd met 3-0 te sterk voor Spanje.

Nederland trad tegen Slowakije aan zonder de niet fitte spelverdeelster Laura Dijkema. Sarah van Aalen nam haar plek in. De vrouwen van Koslowski kwamen tijdens het duel geen moment in de problemen. In de eerste set kostte het wat moeite om de set af te maken. Dat lukte op het vierde setpoint. In de tweede set had Nederland ook het initiatief in handen. In de derde set maakte Slowakije het nog even spannend door terug te komen, maar Oranje maakte het toch overtuigend af tegen de nummer 25 van de wereldranglijst. Nederland staat tiende.

Nika Daalderop was blij met de zege op Slowakije. “Maar we spelen nog steeds niet op ons beste niveau. We kunnen nog wel wat beter. Maar we willen eerste worden in de poule en daarna zien we wel.”

De vrouwen spelen zondag tegen het gastland en dinsdag tegen Frankrijk.