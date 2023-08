Fabio Jakobsen heeft zijn tweede overwinning in de Ronde van Denemarken behaald. De Nederlandse renner van Soudal Quick-Step sprintte na een rit over 178,4 kilometer van Kalundborg – Bagsværd naar de winst. Hij pakte woensdag ook de zege in de tweede etappe en was tweede in de openingsrit.

Jakobsen troefde vrijdag in de vierde rit de Deen Mads Pedersen af.

De Deen Mattias Skjelmose behield de leiding in het algemeen klassement.