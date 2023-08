Rolstoelbasketbalsters prolongeren Europese titel

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben vrijdagavond in Rotterdam hun Europese titel geprolongeerd. De ploeg won in de finale met 58-36 van Groot-Brittanniƫ.

Met het bereiken van de finale verzekerden de rolstoelbasketbalsters zich al van deelname aan de Paralympische Spelen volgend jaar in Parijs. Bij de Spelen in Tokio wonnen de Nederlandse vrouwen het goud.

Bondscoach Gertjan van der Linden was trots op zijn ploeg. “Hier gaan we even van genieten en dan straks op weg naar de Paralympische Spelen.”