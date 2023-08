Tennisster Swiatek naar halve finale van toernooi in Cincinnati

Iga Swiatek heeft de halve finales bereikt van het tennistoernooi van Cincinnati. De nummer 1 van de wereld uit Polen had het een set lastig met Markéta Vondrousová uit Tsjechië: 7-6 (3) 6-1.

Swiatek besliste de kwartfinale in anderhalf uur. Ze verloor in de eerste set twee keer haar servicebeurt, maar liet haar linkshandige tegenstandster in de tweede set kansloos. “Ik moest even wennen aan haar speelstijl”, zei ze. “Maar in de tweede set wist ik hoe ik het moest doen.”

Swiatek stuit in de halve finales op de Amerikaanse Coco Gauff of Jasmine Paolini uit Italië. Ze bereidt zich in Cincinnati voor op de US Open, het grandslamtoernooi dat ze vorig jaar op haar naam schreef.