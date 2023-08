Zilver voor zeilsters Van Aanholt en Duetz bij WK

Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben zich bij de wereldkampioenschappen voor de kust van Scheveningen verzekerd van de zilveren medaille en een ticket voor de Olympische Spelen in de 49-er FX-klasse. Vanwege gebrek aan stabiele wind en sterke stroming werd de medalrace vrijdag niet gevaren. Eerder deze week was al duidelijk dat Van Aanholt en Duetz hun wereldtitel niet meer konden prolongeren. De achterstand op het Zweedse duo Vilma Bobeck en Rebecca Netzler was te groot om dat in de finale race goed te kunnen maken.

Hoewel de Nederlandse vrouwen opnieuw het goud hadden willen pakken, was er toch tevredenheid over het resultaat. Ze hadden geen ideale voorbereiding op de WK vanwege een blessure van Duetz. Het was daardoor enige tijd onzeker of ze wel mee konden doen. “Dat was heel spannend. Maar we hebben toch kunnen varen, mede omdat Annette heel stoer was en ook het risico durfde te nemen en ook dankzij het sterke team om ons heen en onze coach”, aldus Van Aanholt.

Daarom overheerste ook de trots. “Als atleet zijn we altijd hongerig naar meer en zien we ook de kleine foutjes. Maar als mens zijn we superblij met deze zilveren medaille en de olympische kwalificatie”, zei Van Aanholt.

De mannen kwamen nog wel in actie, maar Bert Lambriex en Floris van de Werken hadden zich eerder al verzekerd van de wereldtitel en het ticket voor de Spelen. Het Nederlandse duo finishte in de afsluitende medalrace als negende. “Het hoofddoel was om ons als land te kwalificeren voor de Spelen, dat is gelukt. Dat we dan ook mogen winnen voor eigen land, dat maakt het extra mooi. Het is een droomweek”, aldus het tweetal.