De Nederlandse sprinttroeven Femke Bol en Lieke Klaver komen zaterdagochtend al in actie in de series van de 4×400 meter gemengde estafette bij de WK atletiek in Boedapest. Isaya Klein Ikkink en Terrence Agard zijn de mannen in het kwartet. De aanvang van de series is gepland om 11.00 uur, maar door zwaar onweer zijn de wedstrijden in het nationale atletiekstadion tot nader order uitgesteld. Dat geldt ook voor het openingsnummer van de WK, de 20 km snelwandelen voor mannen.

Bol en Klaver maakten ook deel uit van het estafette team op de 4×400 meter gemengd dat zilver won op de WK vorig jaar in Eugene. Er zijn twee heats in de estafette. De eerste drie gaan door naar de finale op zaterdagavond, aangevuld met twee ploegen die op basis van hun tijd door mogen. Bol en Klaver lopen normaal gesproken ook de finale.