Diskwalificatie estafetteploeg op WK na val Bol in slotmeters

Het Nederlandse sprintkwartet heeft bij de WK atletiek in Boedapest op de 4×400 meter gemengde estafette naast de wereldtitel gegrepen. Slotloopster Femke Bol ging kort voor het einde in leidende positie onderuit. Daarna kwam ze nog wel als derde over de finish, maar dat deed ze zonder het stokje dat ze tijdens haar val losliet en al over de finish was gegleden. Het Oranje-kwartet werd daardoor gediskwalificeerd.

Nederland lag lange tijd goed op koers. Nadat Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Isaya Klein Ikkink waren geweest, begon Bol als leidster als slotloopster. Bol zag in het laatste rechte stuk de Amerikaanse Alexis Holmes naderen. De verzuring bij Bol sloeg toe en ze kwam ten val. Ze stond snel op en eindigde alsnog als derde. Het is echter verplicht om met het stokje over de finish te komen.

Eerder zaterdagavond ging ook Sifan Hassan, in de finale van de 10 kilometer, kort voor de finish in leidende positie onderuit.