Gauff ten koste van Swiatek naar finale in Cincinnati

Coco Gauff heeft zich ten koste van Iga Swiatek geplaatst voor de finale van het grote WTA-toernooi van Cincinnati. De als zevende geplaatste Amerikaanse tennisster versloeg de nummer 1 van de wereld, van wie ze in zeven duels nog nooit had gewonnen, met 7-6 (2) 3-6 6-4.

De 19-jarige Gauff werkte in de eerste set bij 6-5 twee setpunten weg en was vervolgens oppermachtig in de tiebreak. Swiatek nam in de tweede set echter het initiatief over en dwong een derde set af. Daarin plaatste Gauff bij 3-3 de beslissende break. Na 2 uur en 50 minuten maakte ze het bij 5-4 op eigen service af. Ze benutte haar vierde wedstrijdpunt, na in de laatste game nog een breakpoint te hebben weggewerkt.

Zondag neemt Gauff het in de finale op tegen de Tsjechische Karolina Muchova of Aryna Sabalenka uit Belarus.

Het WTA-toernooi van Cincinnati, vijf jaar geleden gewonnen door Kiki Bertens, geldt voor de toppers als laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint over ruim een week, op maandag 28 augustus.

Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door de Fran├žaise Caroline Garcia.