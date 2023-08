Het Nederlandse sprintkwartet heeft zich bij de WK atletiek in Boedapest overtuigend geplaatst voor de finale van de 4×400 meter gemengde estafette. Onder aanvoering van de troeven Femke Bol en Lieke Klaver won het team zijn serie in een tijd van 3.12,12. Isaya Klein Ikkink en Terrence Agard waren de twee mannen in het viertal.

De finale van de zogeheten mixed relay wordt zaterdagavond tegen 22.00 uur afgewerkt. Bol en Klaver maakten ook deel uit van het estafetteteam op de 4×400 meter gemengd dat zilver won op de WK vorig jaar in Eugene (VS). Klein Ikkink en Agard zijn nieuw in de ploeg. In Eugene liepen Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen.

De aanvang van de series stond gepland om 11.00 uur, maar vanwege noodweer werden de wedstrijden in het nationale atletiekstadion met een uur uitgesteld. Klein Ikkink was de startloper. Hij gaf het stokje over aan Klaver die meteen de leiding nam. Derde loper Agard zette sterk door, maar moest vlak voor het einde van zijn ronde wel de koppositie afstaan aan een Duitse atleet. Bol herstelde de rangorde door halverwege haar ronde de Duitse atlete voorbij te snellen. Ze ging het laatste stuk naar de finish zichtbaar niet voluit. Frankrijk eindigde als tweede in de heat, voor Tsjechië (derde) en Duitsland (vierde). Het Amerikaanse kwartet won de eerste serie in een betere tijd dan Nederland: 3.10,41.

De samenstelling van de estafetteploeg kan voor de finale nog gewijzigd worden. Het is toegestaan om één atleet uit de series te vervangen. Voor de sprinttroeven Bol en Klaver vormt de estafette een opwarmer voor hun individuele nummers op de WK. Bol start als topfavoriet voor de wereldtitel op de 400 meter horden, Klaver mikt vooral op een finaleplek op de 400 meter. De Enkhuizense dook deze zomer voor het eerst onder de magische barrière van 50 seconden, maar met haar tijd van 49,81 seconden staat ze pas negende op de mondiale seizoenslijst.