Gevallen Hassan: ik voelde een duw, maar dit is ook sport

Sifan Hassan voelde naar eigen zeggen een duw in haar rug in de laatste meters van de 10.000 meter op de WK in Boedapest. De tweevoudig olympisch kampioene verloor haar evenwicht en ging in leidende positie onderuit, met de finishlijn en het goud in zicht. “Ik had het gevoel dat ik werd geduwd”, zei Hassan bij de NOS in haar eerste reactie. “Maar misschien ben ik gek geworden.”

Hassan sprintte met de Ethiopische Gudaf Tsegay vlak achter zich op de finishlijn af. “Hebben jullie de videobeelden gezien? Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik werd op het laatste stuk een beetje uit balans gebracht. Als ze heeft geduwd, gaan we protest aantekenen. Als ze niets heeft gedaan, komt er ook geen protest.”

Op de beelden was te zien dat Hassan met haar zwaaiende elleboog wel een paar keer het bovenlichaam van Tsegay raakte, maar van een duw van de Ethiopische leek geen sprake. “Ik ben niet boos, wel verdrietig. Maar ik kan hier niets aan doen, dit is ook sport. Het is ook weer niet het einde van de wereld. Dit zijn niet de Olympische Spelen. Ik heb hier nog een paar races te gaan. En bovendien heb ik drie maanden geleden een marathon gewonnen”, aldus Hassan, doelend op haar sensationele marathondebuut in Londen. “Ik ben van de drama.”