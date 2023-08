Hassan en estafetteteam jagen op medailles op dag één WK atletiek

Sifan Hassan komt op de openingsdag van de WK atletiek in Boedapest twee keer in actie. De 30-jarige atlete loopt in de middag (13.00 uur) de series van de 1500 meter en in de avond (20.55 uur) de finale van de 10.000 meter. Op die laatste afstand is ze regerend olympisch kampioen en werd ze in 2019 wereldkampioen.

Hassan is kandidate voor een medaille, maar dat geldt ook voor de Nederlandse estafetteploeg op de 4×400 meter gemengd. Dat nummer vormt het slotstuk van de dag (21.49 uur). Vermoedelijk worden de troeven Femke Bol en Lieke Klaver opgesteld, mocht het team zich via de series in de ochtend (11.00 uur) plaatsen voor de finale.

Anouk Vetter, Emma Oosterwegel en Sofie Dokter werken de eerste vier onderdelen van de zevenkamp af. Vetter, winnares van zilver op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 én de WK atletiek van 2022 in Eugene (VS), behoort ook in Boedapest tot de kandidaten voor een medaille, maar topfavoriete voor goud is de Amerikaanse Anna Hall. De Belgische titelverdedigster Nafissatou Thiam ontbreekt vanwege een blessure.

Kogelslingeraar Denzel Comenentia, verspringster Pauline Hondema, sprinter Raphael Bouju (100 meter), middenafstandloper Niels Laros (1500 meter) en langeafstandsspecialiste Diane van Es (10.000 meter) maken eveneens hun opwachting.