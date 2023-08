Hassan valt vlak voor finish en verliest WK-goud op 10.000 meter

Atlete Sifan Hassan heeft een dramatische afloop beleefd in de finale van de 10.000 meter op de WK atletiek in Boedapest. Ze sprintte in koppositie op de finish af, maar verstapte zich enkele meters voor de meet en viel. De Ethiopische Gudaf Tsegay profiteerde en won het goud. Hassan krabbelde wel overeind en ging wandelend over de finish.

Het was ook zonder val een rare race van Hassan. In het begin liet de tweevoudig olympisch kampioene (5000 en 10.000 meter) al een gaatje vallen en oogde het stroef. Toch kwam ze geleidelijk in een ritme en kon ze na een versnelling plaatsnemen achterin de kopgroep.

Het leek wel alsof ze voortdurend boven haar macht liep, zo moeizaam zag het eruit, maar in de laatste ronde kwam de geboren Ethiopische tot leven en rukte op naar de eerste plaats. Ze maakte er een heel lange eindsprint van en leek haar tweede wereldtitel op de langste baanafstand veilig te stellen, maar onder druk van de ook alsmaar versnellende Tsegay maakte ze ineens een misstap en lag ze languit op het tartan. Gedesillusioneerd stond ze op en wandelde weg.

Hassan wil op de WK in Boedapest dezelfde drie afstanden lopen als bij de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Toen was ze de eerste atlete ooit die een dergelijke trilogie voltooide en ook nog eens met drie medailles als resultaat. Ze won goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter. Ze baarde in april opzien met de winst in de marathon van Londen. Ze liep bij haar debuut op de 42,195 kilometer een Nederlands record van 2.18.33.

In Boedapest had ze zaterdag eerst de series van de 1500 meter gelopen en daarin liep ze eenvoudig naar de winst. Ze had slechts 6,5 uur rust om bij te komen en zich klaar te stomen voor de finale van de 10.000 meter. Mogelijk speelde die inspanning haar toch parten in de race met bizarre afloop.