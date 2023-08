Hockeyers laten Frankrijk bij start EK met 6-0 kansloos

De Nederlandse hockeyers hebben de eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap overtuigend gewonnen. De titelverdediger was in Mönchengladbach met 6-0 te sterk voor Frankrijk.

Oranje leidde bij rust al met 3-0. Nadat een doelpunt uit een strafcorner van Frankrijk was afgekeurd, opende Terrance Pieters in de beginfase van het tweede kwart met een backhand de score. Aanvaller Duco Telgenkamp, die debuteert op een EK, verdubbelde de voorsprong. Pieters was daarna opnieuw trefzeker. Frankrijk had ook in de tweede helft weinig in te brengen. Telgenkamp maakt zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Koen Bijen nam binnen twee minuten tijd het vijfde en zesde doelpunt voor zijn rekening.

Thijs van Dam speelde zijn honderdste interland voor Oranje, dat het toernooi maandag vervolgt met een wedstrijd tegen Duitsland. De winnaar van het EK plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.