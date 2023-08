Roglic wint in Burgos ook zijn vierde wielerronde van dit jaar

De Sloveense wielrenner Primoz Roglic heeft ook de vierde etappekoers die hij dit jaar rijdt op zijn naam geschreven. De kopman van Jumbo-Visma stelde in de Ronde van Burgos in de afsluitende bergetappe over 160 kilometer de eindzege veilig. Hij pareerde op de steile slotklim naar Lagunas de Neila een aanval van Adam Yates, de Britse nummer 3 van het klassement, en won vervolgens het sprintje om de ritzege.

De drie beste renners in de Ronde van Burgos bleven op de 7 kilometer lange slotklim gezamenlijk vooraan over. Yates eindigde in de rit als tweede, de Rus Aleksandr Vlasov werd derde. Zij vergezelden Roglic ook op het podium van het eindklassement. Vlasov (van Bora-hansgrohe) beƫindigde de vijfdaagse etappekoers als tweede, met 39 seconden achterstand. Yates (UAE Team Emirates) werd derde op 42 tellen.

Roglic won dit voorjaar al de Tirreno-Adriatico, de Ronde van CataloniĆ« en de Giro d’Italia. De 33-jarige Sloveen sloeg daarna de Tour en de WK over. Hij richt zich op de Ronde van Spanje, die volgende week zaterdag begint. Roglic wil de Vuelta voor de vierde keer winnen, na zeges in 2019, 2020 en 2021. Hij deelt in Spanje het kopmanschap bij Jumbo-Visma met Tourwinnaar Jonas Vingegaard uit Denemarken. De Nederlandse ploeg hoopt na de Giro en de Tour ook de Vuelta te winnen.

Roglic boekte deze week drie ritzeges in Burgos. Woensdag was hij met Jumbo-Visma de beste in de ploegentijdrit en een dag later sloeg hij zelf toe in de bergetappe naar Villarcayo. De Sloveen bezorgde Jumbo-Visma zaterdag de vijftigste zege van dit seizoen.