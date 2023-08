Windfoiler Van Opzeeland pakt wereldtitel in Den Haag

Windfoiler Luuc van Opzeeland heeft bij de WK in Den Haag goud gepakt in de iQFoil-klasse. De 24-jarige Nederlander versloeg in de finale de Duitse titelverdediger Sebastian Kördel en Nicolò Renna uit Italië. Van Opzeeland nam direct na de start de leiding en stond die niet meer af voor de kust van Scheveningen. Kördel moest genoegen nemen met zilver, het brons ging naar Renna.

Eerder deze week pakten Bart Lambriex en Floris van de Werken in Den Haag al het goud in de 49er-klasse. Zij werden voor de derde keer op rij wereldkampioen.

De iQFoil-klasse heeft na de Olympische Spelen van Tokio de RS:X vervangen als olympische klasse. Kiran Badloe pakte in 2021 de laatste olympische titel bij het traditionele windsurfen en is daarna ook overgestapt op de foil.