Alcaraz en Djokovic in gedroomde finale van toernooi Cincinnati

Carlos Alcaraz en Novak Djokovic staan zondagavond tegenover elkaar in de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste Spanjaard overleefde in zijn halve eindstrijd tegen de Pool Hubert Hurkacz een matchpoint: 2-6 7-6 (4) 6-3. Djokovic, de nummer 2 van de wereld, versloeg de Duitser Alexander Zverev: 7-6 (5) 7-5.

Zo heeft het toernooi van Cincinnati zijn gedroomde finale gekregen. Een herhaling ook van de zinderende eindstrijd van Wimbledon eerder dit jaar, die Alcaraz na 4,5 uur in vijf sets won. Maar Djokovic versloeg de Spanjaard dit seizoen in de halve eindstrijd van Roland Garros, weliswaar nadat Alcaraz kramp had gekregen. “Laten we nu kijken wie op hardcourt de beste is”, zei de Serviër.

De 36-jarige Djokovic liet zich in zijn halve finale tegen Zverev afleiden door vuurwerk dat bij een nabijgelegen pretpark werd afgestoken. “Ik speelde sowieso een matige wedstrijd, maar gelukkig kon ik mezelf nog een beetje herstellen. Ik ben blij dat ik in twee sets heb gewonnen”, zei hij.

De 20-jarige Alcaraz boekte tegen Hurkacz zijn 53e zege van het seizoen, tegenover vijf nederlagen. Hij blijft door de winst voorlopig de nummer 1 van de wereldranglijst. De Spanjaard moest hard werken voor zijn zege en overleefde in de tweede set zelfs een wedstrijdpunt. “In dit soort wedstrijden blijk ik vaak mentaal sterk”, zei hij. “Het is een zwaar toernooi. Ik heb steeds drie sets nodig om te winnen. Maar ik kijk uit naar de finale.”

Alcaraz is de jongste finalist van het toernooi in Cincinnati sinds 1991, toen een 19-jarige Pete Sampras de wereldranglijst bestormde. Djokovic kan de oudste winnaar in Cincinnati worden. Dat is nu nog Ken Rosewall, die 35 jaar oud was toen hij in 1970 zegevierde. De Serviër won het toernooi ook al in 2018 en 2020.