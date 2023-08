Raphael Bouju is er bij de WK atletiek in Boedapest niet in geslaagd de finale van de 100 meter te halen. De 21-jarige Nederlands kampioen eindigde in zijn heat van de halve finales als vijfde in 10,20. Daarmee was hij uitgeschakeld.

In de series op zaterdag liep Bouju sneller. Hij won toen zelfs zijn heat in 10,09.

Oblique Seville uit Jamaica won de heat in 9,90. Titelverdediger Fred Kerley werd derde in 10,02 en de Amerikaan plaatste zich daarmee niet voor de finale.