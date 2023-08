Europees kampioen hoogspringen Amels mist finale WK

Douwe Amels, de Europees kampioen hoogspringen indoor, heeft op de WK in Boedapest geen indruk kunnen maken. De Friese atleet kwam in de kwalificaties over 2,22 meter en met die hoogte was een plek in de finale onbereikbaar.

Er is in de finale plek voor twaalf hoogspringers. Er waren in de kwalificatie achttien atleten die hoger kwamen dan Amels, die dit voorjaar bij de EK in Istanbul voor een grote verrassing zorgde met de gouden medaille. Hij was de eerste Nederlandse hoogspringer met een Europese titel.

Amels probeerde wel over 2,25 meter te springen, maar zijn drie pogingen mislukten.