Hockeysters al zeker van plek bij laatste vier op EK

De Nederlandse hockeysters zijn met nog één groepswedstrijd te gaan al zeker van een plek in de halve finales van het EK in Mönchengladbach. In de groep van Oranje, dat al twee duels heeft gewonnen, won Spanje zondagavond met 2-0 van Italië.

Eerder op de dag was Nederland met 2-0 te sterk voor België, dat met Spanje gaat uitmaken wie er naast Oranje verder gaat in de poule. België en Spanje hebben beide 3 punten. Het nog puntloze Italië is uitgeschakeld.

Nederland en Italië treffen elkaar dinsdag om 14.45 uur. De ploeg van bondscoach Paul van Ass gaat dan op voor de groepswinst.