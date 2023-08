Hockeysters Oranje winnen tweede EK-duel moeizaam van België

De hockeysters van Oranje hebben met de nodige moeite gewonnen van België op het EK in Mönchengladbach. De ploeg van bondscoach Paul van Ass had aan een treffer van Felice Albers in het tweede kwart en een laat doelpunt van Frédérique Matla genoeg voor de overwinning: 2-0.

Albers, vorig jaar uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld, kreeg de bal in de cirkel aangespeeld en haalde van ongeveer 10 meter hard uit. Zo kon Oranje toch met een voorsprong de rust in, ook al was het overwicht lang niet zo groot als tegen Spanje (5-1) zaterdag. Enkele minuten voor tijd zorgde Matla voor de beslissing. Haar inzet na een strafcorner werd van richting veranderd en belandde in het doel.

De hockeysters kunnen voor de vierde keer op rij de Europese titel bemachtigen. Nederland is ook regerend wereldkampioen en won goud op de laatste Olympische Spelen in Tokio. België eindigde op het afgelopen EK, twee jaar geleden, als derde.

Oranje heeft nu 6 punten, België blijft na de 6-0-zege op Italië steken op 3 punten. De beste twee landen gaan door naar de knock-outfase. Oranje sluit de groepsfase dinsdag af tegen Italië.