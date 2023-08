Klaver met winst in serie 400 meter naar halve finales op WK

Lieke Klaver heeft de teleurstelling over de misgelopen gouden medaille op de 4×400 meter gemengde estafette bij de WK atletiek in Boedapest achter zich gelaten. Ze rende in haar serie van de 400 meter individueel zonder hapering naar de eerste plaats in 50,53 en verzekerde zich daarmee van een plek in de halve finales op maandag.

Klaver was zaterdag in de finale van de mixed relay uitstekend op dreef. Ze duelleerde als tweede loopster met de Amerikaanse Rosey Effiong en wist haar voor te blijven. Isaya Klein Ikkink wist na haar de eerste plaats vast te houden en Femke Bol leek het af te maken. De Amersfoortse viel echter enkele meters voor de finishlijn en raakte het stokje kwijt. Weg gouden medaille.

“We gaan deze tegenslag niet meenemen naar de rest van het toernooi”, zei Klaver zaterdag na het echec op de estafette. “Morgen gaan we allemaal goed lopen en Femke wint straks de 400 meter horden.”