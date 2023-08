Motorcoureur Veijer net naast podium van GP van Oostenrijk

Motorcoureur Collin Veijer is als vierde geëindigd in de Grand Prix van Oostenrijk. De talentvolle Nederlander, uitkomend in de Moto3, vierde op de Red Bull Ring zijn beste prestatie van zijn debuutjaar in de lichtste WK-klasse.

Veijer stuntte zaterdag met de snelste tijd in de kwalificatie. Daardoor mocht de 18-jarige motorcoureur uit Staphorst voor het eerst vanaf pole starten. Hij trad in de voetsporen van Jurgen van den Goorbergh, die in 1999 als laatste Nederlander vanaf pole vertrok. Dat gebeurde in de toenmalige 500cc-klasse.

Veijer verloor direct na de start zijn leidende positie, maar verscheen twaalf ronden voor de finish weer aan kop van het deelnemersveld. Vervolgens reed hij in een kopgroep van vier coureurs en belandde hij net naast het podium. De zege ging naar de Turk Deniz Öncü. De Spanjaard Daniel Holgado eindigde als tweede, vlak voor de Japanner Ayumu Sasaki en Veijer.

Veijer beleeft een opvallend debuutjaar in de lichtste WK-klasse. Hij eindigde als zevende in de TT van Assen en werd zesde in de Grote Prijs van Italië. Hij reed twee weken geleden in de slotfase van de Grote Prijs van Groot-Brittannië even op de tweede plaats. Na een stuurfout moest hij genoegen nemen met de negende eindklassering.