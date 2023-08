Olympisch kampioene Miller-Uibo vier maanden na bevalling op WK

Tweevoudig olympisch kampioene én regerend wereldkampioene Shaunae Miller-Uibo was de verrassende verschijning in de series van de 400 meter bij de WK atletiek. Niemand had rekening gehouden met de deelname van de 29-jarige atlete uit de Bahama’s, omdat ze vier maanden geleden beviel van een zoon. De geringe trainingsarbeid brak haar wel op, want met de zevende plaats in haar heat in een tijd van 52,56 seconden was ze wel uitgeschakeld.

“Ik ben erg trots. Ik train pas sinds twee weken serieus”, zei ze na haar race. “Ik kwam hier om mijn titel te verdedigen en een beetje plezier te hebben voordat ik me begin voor te bereiden op volgend jaar. Mijn zoon kijkt naar me vanaf de tribune.”

Haar zoontje heet Maicel en is vernoemd naar de vader, de Estse tienkamper Maicel Uibo. Miller-Uibo veroverde olympisch goud op de 400 meter op de Spelen van Tokio en Rio de Janeiro en werd vorig jaar in Eugene wereldkampioene. Ze hield in 2022 bij de WK indoor in Belgrado Femke Bol af van het goud op de 400 meter.