Seedo sprint in persoonlijk record naar halve finales 100 meter

N’ketia Seedo is op de WK atletiek in Boedapest doorgedrongen tot de halve finales van de 100 meter. De Nederlands kampioene sprintte in haar heat naar de derde plaats in een persoonlijk record van 11,11 seconden. De Poolse Ewa Swoboda won in 10,98, Tamara Davis uit de Verenigde Staten werd tweede in 11,06.

De halve finales en de finale van het koningsnummer zijn maandag.

Seedo was dolblij met haar prestatie. “Zeker weten, ik sta nog te stuiteren”, zei het 20-jarige sprinttalent. “Ik heb ook cafe├»ne genomen, dus dat komt er nog bovenop. Niet te veel, want anders word ik echt veel te druk.”

Ze kijkt uit naar de halve finales, waarin ze tegen de wereldsterren mag aantreden. “Heel vet om straks tegen Shelly-Ann Fraser, Shericka Jackson of Sha’Carri Richardson te lopen. Het betekent dat ik nog harder moet. Ik denk en hoop dat het me gaat lukken in de halve finales, zeker ook met die sfeer in het stadion.”

Seedo wil die snelle vrouwen vooral gebruiken om zich eraan op te trekken en zelf ook sneller te gaan. “Het blijft wel belangrijk dat ik me op mijn eigen race richt en me niet te veel laat afleiden door anderen, want anders ga ik mijn acceleratie afraffelen en dat is juist niet de bedoeling. Ik mag mijn concentratie niet verliezen.”

De Amerikaanse Richardson plaatste zich met een tijd van 10,92 als snelste voor de halve finales. De Jamaicaanse vijfvoudig wereldkampioene Fraser klokte met 11,01 de vijfde tijd.