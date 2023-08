Talent Laros rent in Nederlands record naar WK-finale 1500 meter

Niels Laros blijft verbazen op de WK atletiek in Boedapest. De pas 18-jarige atleet verraste zaterdag al door zijn serie te winnen van de 1500 meter, zondag kwam er een nieuwe surprise bij met een succesvol optreden in de halve finales. Laros eindigde als derde in zijn race in een Nederlands record van 3.32,74. Hij mag woensdag in de finale meelopen om de medailles.

Laros is het aanstormende talent op de middenafstand. De jonge Oosterhouter evenaarde deze zomer met een tijd van 3.32,89 het 22 jaar oude Nederlands record van Gert-Jan Liefers. Hij is ook de jongste deelnemer op de 1500 meter in Boedapest. In aanloop naar de WK won hij goud op de 1500 en 5000 meter op de EK onder 20 in Jeruzalem.

In de halve finale liep Laros bekeken mee, zuinig tegen de rand van de binnenbaan. Hij kon het hoge tempo makkelijk aan en ging vol mee in de eindsprint naar de finish. De Keniaan Yared Nuguse won de heat in 3.32,69.