Van Klinken ‘met lol en vertrouwen’ naar finale discuswerpen

Jorinde van Klinken heeft zich redelijk eenvoudig geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de WK atletiek in Boedapest. Een worp van 63,20 meter volstond om zich in de kwalificatie bij de beste twaalf te scharen die dinsdag om de medailles gaan strijden.

De Amerikaanse Valarie Allman kwam het verst in de kwalificatie met een afstand van 67,14.

“Ik heb het leuk gehad”, zei een ontspannen Van Klinken na haar wedstrijd. “Ik heb me voorgenomen om lol te hebben en ervan te genieten dat mijn familie er is. Ik heb op dit moment het vertrouwen dat het goed zit en dan kan ik stabiel zo’n kwalificatie doorkomen.”

De 23-jarige atlete geniet ook van het besef dat ze bij de wereldtop hoort. “Ik heb dit jaar ook voor het eerst meegedaan in de Diamond League en weet nu, dit is mijn beroep en zo gaan de komende jaren eruit zien voor mij. Dat vind ik zo bijzonder, dat ik me bijna verplicht voel om te genieten.”

Van Klinken kwam dit jaar al tot 67,05 en behoort tot de kandidaten voor een medaille. “Ik heb ervoor getraind om in de finale een prachtige worp te laten zien.”