Bol ‘freewheelt’ met blauwe plekken naar halve finales 400 horden

Femke Bol heeft zich heel makkelijk geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horden op de WK atletiek in Boedapest. De Nederlandse topatlete won met overmacht haar serie in het nationale atletiekstadion in een tijd van 53,39 seconden. De halve finales zijn dinsdag.

De 23-jarige Amersfoortse is de grote favoriet voor de wereldtitel bij afwezigheid van de geblesseerde olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLauglin-Levrone. Ze won al Europees goud, WK-zilver en olympisch brons op het nummer, maar mondiaal goud ontbreekt nog. Ze liep deze zomer een Europees record van 51,45 en is met die tijd veruit de snelste van dit jaar in de wereld.

Bol liet voor de race al weten dat ze lichamelijk in orde was voor de eerste race op haar favoriete onderdeel. De atlete had alleen wat beurse plekken overgehouden aan haar onfortuinlijke val afgelopen zaterdag in de finale van de 4×400 meter gemengde estafette.

Bol was de laatste loper van het kwartet en leek op het goud af te stevenen, maar enkele meters voor de finishlijn verzuurde haar benen zozeer, dat ze zich verstapte en languit ging. Het stokje vloog wel over de meet, maar was uit haar handen. Daardoor werd de race van het Nederlands team ongeldig verklaard.

De teleurstelling was groot en ook de vertwijfeling, want ze snapte gewoon niet dat dit haar kon overkomen. Er was ook relativering. “Soms denken mensen dat ik een machine ben, maar dat is niet zo. Ook ik kan fouten maken, alleen wil je niet dat dit op het hoogste niveau gebeurt.’’

Bol nam zondag de tijd om het sportieve drama in haar hoofd te verwerken en het lichaam te laten herstellen. Maandag ging het alweer behoorlijk soepel in de series van de 400 horden, al stelde de tegenstand weinig voor. Viktoria Tkatsjoek, de nummer 2 in haar heat, was met 55,05 meer dan 1,5 seconde langzamer.