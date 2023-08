Klaver met winst in snelle 49,87 naar finale 400 meter op WK

Lieke Klaver kan zich opmaken voor haar tweede WK-finale op de 400 meter. De 25-jarige atlete haalde op de WK in Boedapest de eindstrijd door haar heat van de halve finales overtuigend te winnen in een razendsnelle 49,87 seconden. De finale van de 400 meter is woensdag.

Klaver zou het dan heel graag beter doen dan vorig jaar op de mondiale titelstrijd in Eugene, toen ze vierde werd in de finale.

Een medaille zou ook de teleurstelling wegspoelen van de mislukte 4×400 meter gemengde estafette van afgelopen zaterdag. Klaver kende in de finale als tweede loper een sterke beurt, maar zag tot haar afgrijzen laatste loper Femke Bol luttele meters voor de meet vallen en een medaille verspelen.