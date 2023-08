Peeters verrassend naar halve finales 400 horden bij WK atletiek

Cathelijn Peeters heeft zich verrassend geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horden bij de WK atletiek in Boedapest. De 26-jarige atlete uit Vught eindigde als vierde in haar serie in 54,95 seconden, precies de klassering die ze nodig had om een ronde verder te gaan. De halve finales zijn dinsdag. Kemi Adekoya uit Bahrein won de heat in een Aziatische record van 53,56.

Peeters heeft zich dit jaar sterk verbeterd op het onderdeel, waarop Femke Bol de topfavoriet voor de wereldtitel is. Ze scherpte haar persoonlijk record aan tot 54,56 en met die tijd heeft ze ook deelname aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024 afgedwongen. De Brabantse is inmiddels ook een vaste waarde in de ploeg voor de 4×400 meter estafette, ook al liet ze vorig jaar op de WK in Eugene tijdens de wissel met Lieke Klaver het stokje vallen. Er volgde toen diskwalificatie voor de ploeg. Ze nam dit voorjaar revanche op de EK indoor in Istanbul door samen met Klaver, Bol en Eveline Saalberg het goud te winnen op de 4×400 meter.