Richardson houdt Fraser-Pryce af van zesde WK-goud op 100 meter

De Jamaicaanse sprintdiva Shelly-Ann Fraser-Pryce is onttroond als wereldkampioene op de 100 meter sprint. De Amerikaanse Sha’Carri Richardson won de finale van het koningsnummer op het WK in Boedapest in een rappe 9,65 seconden. De Jamaicaanse Shericka Jackson spurtte naar het zilver in 10,72. Fraser-Pryce, die vijf wereldtitels op de 100 meter op haar naam heeft staan, moest genoegen nemen met het brons. Haar tijd was 10,77.

De wereldtitel was de ultieme genoegdoening voor de 23-jarige Richardson, die vorig jaar ontbrak op de WK in Eugene, omdat ze zich tijdens de Amerikaanse trials niet wist te plaatsen voor het toernooi. Het jaar daarvoor kon ze niet meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio omdat ze positief had getest op marihuana. Dat leverde haar een schorsing van een maand op.