Seedo strandt in halve finales 100 meter bij WK atletiek

N’ketia Seedo is er op de WK atletiek in Boedapest niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter. De 20-jarige Nederlands kampioen strandde in de halve finales. Ze eindigde als vijfde in haar heat in een tijd van 11,17 seconden en dat was niet goed genoeg voor een plek in de eindstrijd van het populaire sprintnummer later maandagavond. Julien Alfred uit Saint Lucia won de heat in 10,92.

Seedo liep zondag in de series een persoonlijk record van 11,11. Ze was dolblij met die tijd en zag uit naar de halve finales. Ze hoopte daarin tegen een van de wereldsterren op de sprint te lopen, maar kreeg niet haar zin. Vijfvoudig wereldkampioen Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson en Sha’Carri Richardson liepen niet in haar heat.

Het toernooi is nog niet over voor Seedo. Ze is een belangrijke troef in de ploeg voor de 4×100 meter estafette, die komende zaterdag voor het eerst in actie komt.