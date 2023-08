Van de Zandschulp valt uit top 50 mondiale tennisranglijst

Tennisser Botic van de Zandschulp is uit de top 50 van de mondiale ranglijst gevallen. De nummer 2 van Nederland zakte acht plekken en is nu de nummer 55 van de wereld.

De 27-jarige Van de Zandschulp is sinds Wimbledon niet meer in actie gekomen wegens een enkelblessure. Hij meldde zich af voor een aantal graveltoernooien in Europa en miste ook de masterstoernooien van Toronto en Cincinnati.

Deze week maakt Van de Zandschulp zijn rentree in Winston-Salem, het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint over een week.

Tallon Griekspoor bleef op de 25e plek staan. Achter Griekspoor en Van de Zandschulp is Jesper de Jong de Nederlandse nummer 3. Hij staat na het winnen van een challengertoernooi in Polen nu 143e. Hij passeerde Gijs Brouwer, die vier plaatsen lager staat.

In de top 10 zakte Stefanos Tsitsipas van de vierde naar de zevende plek. Carlos Alcaraz blijft de lijstaanvoerder na de verloren finale op het masterstoernooi van Cincinnati. Nummer 2 Novak Djokovic heeft nog maar 20 punten minder na zijn titel in Cincinnati: 9815 om 9795.

Bij de vrouwen leverde Arantxa Rus drie plekken in en zij staat nu 44e. De Amerikaanse Coco Gauff steeg een plekje en staat na haar titel in Cincinnati zesde. Karolina Muchova, van wie Gauff in de finale won, betrad de top 10 en staat tiende. De Poolse Iga Swiatek begint de US Open als de nummer 1 van de wereld, voor Aryna Sabalenka uit Belarus.