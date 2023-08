Wielrenner Mas maakt rentree in Ronde van Spanje

Wielrenner Enric Mas maakt zaterdag tijdens de Ronde van Spanje zijn rentree in het peloton. De 28-jarige Spanjaard van Movistar is hersteld van de breuk in zijn rechterschouderblad, die hij opliep tijdens de Ronde van Frankrijk. Hij was de eerste uitvaller in de Tour de France na een val in de eerste etappe.

De kopman van Movistar wordt tijdens de aankomende Vuelta gesteund door Carlos Verona, Oier Lazkano, Iván García, Jorge Arcas, Nélson Oliveira, Rúben Guerreiro en Einer Rubio.

Mas eindigde drie keer op de tweede plaats in de Vuelta, in 2018, 2020 en 2022. De Ronde van Spanje begint zaterdag met een ploegentijdrit van 14,8 kilometer in Barcelona.