Wielrenner Van Poppel met Intermarché-Circus-Wanty naar Vuelta

Wielrenner Boy van Poppel staat zaterdag met zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty aan de start van de Ronde van Spanje. De 35-jarige Nederlander maakt deel uit van de sprinttrein van de snelle Belg Gerben Thijssen.

Van Poppel is bij de massasprints de laatste man voor Thijssen. De broer van Bora-hansgrohe-renner Danny van Poppel begint in Spanje aan zijn negende grote ronde. Vorig jaar haalde hij in de Vuelta de eindstreep in Madrid niet.

Naast Van Poppel en Thijssen neemt Intermarché-Circus-Wanty Rui Costa, Kobe Goossens, Rune Herregodts, Julius Johansen, Hugo Page en Rein Taaramäe mee naar Barcelona, waar zaterdag de Ronde van Spanje begint met een ploegentijdrit.