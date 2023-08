Bol hoeft niet voluit in ‘generale repetitie’ voor WK-finale

Femke Bol is zoveel beter dan de rest op de 400 meter horden, dat ze in de halve finales bij de WK atletiek in Boedapest niet voluit hoefde te gaan. “Dat is fijn, want ik heb zo energie kunnen sparen voor de finale”, zei de torenhoge favoriete voor het goud na haar race, die ze won met grote voorsprong in een tijd van 52,95 seconden.

“Ik wilde tot horde zeven of acht mijn raceplan uitvoeren en dan kijken wat nog nodig was. Het was een soort generale repetitie. Ik voel meestal wel of er nog iemand bij me in de buurt zit, dus dan weet ik dat ik nog moet pushen. Maar dat hoefde niet. Na de landing bij horde tien keek ik op het beeldscherm in het stadion en zag niemand meer.”

Zelfs na haar dominante optreden in de halve finales weigerde Bol al over het goud te praten. “Iedereen verwacht dat ik eerste word en dat geeft altijd druk. Maar het kan ook voor de favoriet fout gaan, dat heeft iedereen kunnen zien op de estafette”, doelde ze op haar onfortuinlijke val in de finale van de 4×400 meter gemengd. Bol struikelde luttele meters voor de meet en verspeelde een vrijwel zekere gouden medaille voor de Nederlandse ploeg.

“Je weet dus nooit wat er kan gebeuren en om die reden houd ik de focus zoveel mogelijk vast. Ik ben wel wat ge├»rriteerder en gestrest, maar er was ook veel spanning na die val in de mixed estafette. Ik kan het beste bij mezelf blijven en mijn taken uitvoeren, dan komt het goed.”

De 23-jarige Amersfoortse is vooral ook de grote favoriet voor de wereldtitel bij afwezigheid van de geblesseerde olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLaughlin-Levrone. Bol won al Europees goud, WK-zilver en olympisch brons op het nummer, maar het begeerde mondiale goud ontbreekt nog. Ze liep deze zomer een Europees record van 51,45 en is met die tijd veruit de snelste van dit jaar in de wereld. “Ik denk dat het harder kan, want ik vind het een lekkere baan. Maar de titel is belangrijker.”