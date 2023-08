Bol met dominante zege naar finale 400 meter horden op WK

Femke Bol heeft zich met bijna speels gemak geplaatst voor de finale van de 400 meter horden op de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. De Nederlandse topatlete won haar serie van de halve finales met grote voorsprong op de concurrentie in een tijd van 52,95 seconden. De finale is donderdagavond.

De 23-jarige Amersfoortse is de grote favoriet voor de wereldtitel bij afwezigheid van de geblesseerde olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLaughlin-Levrone. Ze won al Europees goud, WK-zilver en olympisch brons op het nummer, maar het begeerde mondiale goud ontbreekt nog. Ze liep deze zomer een Europees record van 51,45 en is met die tijd veruit de snelste van dit jaar in de wereld.

Bol gaf maandag na de series, waarin ze al de snelste van het veld was, aan dat ze het drama van afgelopen zaterdag in de finale van de 4×400 meter gemengde estafette had afgesloten. Door haar bizarre struikeling in de laatste meters voor de finish verspeelde de Nederlandse ploeg een bijna zekere gouden plak. Ze hield wat blauwe plekken over aan de val, maar die hinderen haar gezien haar dominante optredens tot dusver niet.

Cathelijn Peeters wist de finale niet te halen. De 26-jarige atlete uit Vught eindigde in haar heat van de halve finale als vijfde in 54,63 en die klassering was niet voldoende. Het toernooi is nog niet voorbij voor haar. Peeters maakt ook deel uit van de ploeg op de 4×400 meter estafette die later in de week in actie komt.