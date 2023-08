Hassan door verwachte hitte later in actie op 5000 meter WK

Olympisch kampioene Sifan Hassan en Maureen Koster komen woensdag pas vanaf 19.00 uur in actie in de series van de 5000 meter van de WK atletiek. De organisatie heeft het geplande aanvangstijdstip veranderd vanwege de verwachte hitte in Boedapest.

Vanwege het verschuiven van de series van de 5000 meter zijn ook de starttijden van de series van de 200 meter aangepast. De vrouwen starten nu op woensdag om 11.20 uur, de mannen om 12.15 uur. Bij de vrouwen doet Tasa Jiya namens Nederland mee, bij de mannen staat Taymir Burnet aan de start.

De verwachting is dat het woensdag rond 11.00 uur zo’n 32 graden is in de hoofdstad van Hongarije. Dat vindt de internationale atletiekfederatie te warm voor de deelnemers. World Athletics houdt dagelijks de temperatuur en vochtigheidsgraad in Boedapest in de gaten. Bij temperaturen boven de 30 graden wordt gekeken of het verstandig is wedstrijden te verplaatsen.

Hassan kwam op de openingsdag van de WK ten val in de laatste meters van de 10.000 meter. Het was een bizar moment, want ze leek op weg naar het goud. Ze loopt dinsdag vanaf 21.30 uur de finale van de 1500 meter. Op die afstand heeft ze in 2021 olympisch brons gewonnen in Tokio, in 2019 veroverde ze in Doha de wereldtitel.

Hassan gaat op de 1500 meter niet van start als topfavoriet, dat is de Keniaanse Faith Kipyegon. De tweevoudig olympisch- en tweevoudig wereldkampioene op de afstand scherpte eerder deze zomer het wereldrecord aan tot 3.49,11.