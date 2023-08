Verstappen kijkt na relaxmomenten met vrienden uit naar Zandvoort

De zomerstop van bijna vier weken heeft Max Verstappen goed gedaan. “De vakantie was echt goed. Ik heb behoorlijk wat tijd gehad om te ontspannen met vrienden”, zegt de Nederlandse Formule 1-coureur in een persbericht van zijn team Red Bull in aanloop naar de komende Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort.

“Ik heb er zin in om nu aan de slag te gaan met de tweede helft van het seizoen. Wat is een betere manier om te beginnen dan in Nederland?” vervolgt Verstappen. “Het is een mooi circuit en natuurlijk zijn de fans daar geweldig. Het lijkt erop dat het weer wisselvallig gaat zijn, maar dat maakt mij niet uit. Of het nou nat of droog is, we zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat we het maximale aantal punten gaan halen.”

Verstappen kan in Zandvoort ook een record pakken. De tweevoudig wereldkampioen heeft de afgelopen acht races in de Formule 1 gewonnen en als hij ook in de Dutch GP als eerste over de finish komt, evenaart hij de reeks van Sebastian Vettel uit 2013.