Visser soepel door naar halve finales 100 meter horden op WK

Nadine Visser heeft zich op de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest ogenschijnlijk soepel geplaatst voor de halve finales van de 100 meter horden. De Nederlandse recordhouder eindigde in haar heat als tweede in 12,68 seconden, goed voor een vervolg in het toernooi. Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto-Rico won in 12,50. De halve finales zijn woensdagavond.

Visser kende geen vlekkeloze aanloop naar de WK. De 28-jarige Noord-Hollandse kreeg weer last van haar hamstrings na de Diamond League in Stockholm in juli. Het betekende dat ze moest revalideren in een periode waarin ze juist wedstrijden had willen lopen. Haar optreden in de series gaf haar toch wel een goed gevoel. “De race voelde mooi beheerst, maar ik had wel op een iets betere tijd gehoopt. In de halve finales moet het echt sneller”, zei ze. “De opdracht was om ontspanning te houden, omdat ik soms op de laatste horden wat kan verkrampen. Maar het was misschien iets te relaxed. Het mag wel wat feller.’’

Van haar hamstrings had ze geen last, zei de tweevoudig Europees kampioene op de 60 meter horden indoor. “Ik maak me alleen zorgen als ik wat voel en dat was nu niet zo. Ik voelde onlangs wel weer wat tijdens de training, maar het trok weer weg. Nu neem ik een ijsbad en laat ik me behandelen om zo goed mogelijk te herstellen.’’

De hamstringklachten speelden haar ook al parten in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio in 2021 en de WK in Eugene vorige zomer. In Tokio wist ze toch nog vijfde te worden in de finale, terwijl ze niet in topvorm was. In Eugene ging het minder goed, toen strandde ze in de halve finales.

Maayke Tjin A-Lim wist ook door te dringen tot de halve finales. Ze eindigde weliswaar als vijfde in haar heat, maar haar 12,92 was net snel genoeg om als een van de vier tijdsnelsten het veld in de halve finales aan te vullen. De Nigeriaanse Tobi Amusan, regerend wereldkampioene, won de serie in 12,48.

De 25-jarige Tjin A-Lim stond in maart al in de finale van de Europese kampioenschappen indoor, maar baarde vooral deze zomer opzien door haar persoonlijk record te verbeteren tot 12,66 en zich met die tijd te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs. “Ik ben gestopt met werken en richt me volledig op de sport”, verklaarde ze haar progressie na haar race. “Het is een risico, want ik heb geen inkomen. Ik zet alles aan de kant om in mezelf te investeren, maar het is het me waard en het betaalt zich al uit.”