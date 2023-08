Wielrenner Waerenskjold wint eerste etappe Tour Poitou-Charentes

Wielrenner Søren Waerenskjold heeft de eerste etappe van de Tour Poitou-Charentes gewonnen. De 23-jarige Noor van Uno-X is tevens de eerste leider in de Franse vierdaagse rittenkoers. De Nederlander Bart Lemmen (Human Powered Health) werd tiende in de openingsrit.

Waerenskjold versloeg na een etappe over 195 kilometer tussen Confolens en Matha de Italiaan Giovanni Lonardi en de Fransman Paul Penhoët in de massasprint.

Voor Waerenskjold was het de vijfde zege van het seizoen. Hij won een rit in de Saudi Tour, de tijdrit van de Baloise Belgium Tour en hij werd Noors kampioen tijdrijden. Vorige week legde hij beslag op de eerste plaats in de openingsrit van de Ronde van Denemarken.