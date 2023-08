Wielrenster Gerritse tekent driejarig contract bij SD Worx

Wielrenster Femke Gerritse wordt de nieuwe ploeggenote van onder meer Lorena Wiebes en Demi Vollering bij SD Worx. De 22-jarige Gerritse heeft een driejarig contract getekend bij de ploeg.

“Voor mij is dit een droomtransfer”, zegt Gerritse over haar overstap. “Het is fantastisch dat ik aan de zijde van Demi Vollering en Lotte Kopecky kan staan, want juist van hen kan ik nog veel leren. Daarbij is het ook een voorrecht om te mogen werken met ploegleidster Anna van der Breggen die enorm veel ervaring heeft.”

Volgens Gerritse kwam het driejarige contract als een positieve verrassing. “Het was voor mij al prachtig dat het beste team uit het vrouwenpeloton interesse in mij had. Dat ze mij een contract tot eind 2026 aanbieden geeft aan dat ze veel vertrouwen in mij hebben.”

“Als renster ben ik best allround’, zegt Gerritse. “Ik kom het beste tot mijn recht op de kortere, explosievere klimmen. Heuvelklassiekers als de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik maar ook de Strade Bianche moeten mij liggen. In de Tour de France Femmes, maar ook in de Tour of Scandinavia heb ik gezien dat ik op de langere klimmen ook goed uit de voeten kan. Daar hoop ik me de komende jaren verder in te ontwikkelen.”

Sportief manager Danny Stam zegt Gerritse al geruime tijd te volgen. “In diverse wedstrijden waar geklommen moest worden zagen we het talent van Femke om bergop te rijden. We kregen ook goede signalen van diverse rensters uit ons team die met haar gereden hebben. In de aanloop naar de Tour de France Femmes was zij afgelopen zomer met ons mee om enkele ritten te verkennen. Toen merkten we dat ze goed bij ons team past. Wij hebben vertrouwen dat ze nog de nodige stappen kan zetten en hebben haar daarom ook een driejarig contract aangeboden”, aldus Stam.