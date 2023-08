Atlete Visser weer niet in WK-finale 100 meter horden

Nadine Visser heeft op de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest niet de finale gehaald van de 100 meter horden. De 28-jarige atlete eindigde in haar heat van de halve finales als derde in 12,62, maar daarmee kwam ze te kort voor een plek in de eindstrijd. Een jaar geleden op de WK in Eugene strandde de Noord-Hollandse ook al in de halve finales.

Maayke Tjin A-Lim werd ook uitgeschakeld. Ze eindigde in haar heat van de halve finales als zevende in 13,05 en dat was evenmin goed genoeg.

Visser mikte wel degelijk op die finaleplek. Het zou haar derde worden op een WK. In 2017 in Londen eindigde Visser als zevende in de finale, twee jaar later op de WK in Doha werd ze zesde. Maar in Boedapest redde ze het weer niet. Wereldkampioene Tobi Amusan won haar heat in 12,56, de Jamaicaanse Ackera Nugent werd tweede in 12,60.

Visser kende geen vlekkeloze aanloop naar de titelstrijd in Boedapest. Ze kreeg weer last van haar hamstrings na de Diamond League in Stockholm in juli en moest een onwelkome rustperiode inlassen.

Toch leek ze op tijd haar vorm te pakken te hebben, want de series kwam ze vrij soepel door. In de halve finales vocht ze zichtbaar voor meer, maar het was het net niet. De teleurstelling was groot. Ontroostbaar droop Visser af. Ze kon alleen uitbrengen dat ze het bij de start had laten liggen.