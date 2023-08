Australiër Groves moet Alpecin aan ritzeges in Vuelta helpen

Kaden Groves is bij de komende Ronde van Spanje de belangrijkste man bij Alpecin-Deceuninck. De Australiër moet de Belgische WorldTour-formatie aan ritzeges helpen in de vlakke etappes.

Groves krijgt ondersteuning van de Belgen Edward Planckaert, Jimmy Janssens en Robbe Ghys. Verder bestaat de selectie uit de Duitsers Jason Osborne en Maurice Ballerstedt, de Nieuw-Zeelander Samuel Gaze en de Oostenrijker Tobias Bayer.

Groves won dit seizoen al de Volta Limburg Classic, twee ritten in de Ronde van Catalonië en de vijfde etappe (in een massasprint) in de Ronde van Italië. In de editie van vorig jaar won de 24-jarige Australiër ook de elfde rit naar Cabo de Gata.

De Vuelta begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona.